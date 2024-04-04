Немецкие компании помогают рф со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ

Компании из Германии участвуют в восстановлении Мариуполя, разрушенного российскими войсками и захваченного ими во время войны рф против Украины. Таковы выводы журналистов программы Monitor немецкого общественно-правового телеканала ARD. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

В публикации говорится, что при поиске свидетельств участия немецких компаний в восстановлении разрушенного во время войны украинского города Мариуполь, который был оккупирован вс рф и провозглашен российским, журналисты опирались на данные сайтов строительных предприятий, деловую документацию, фото и видеоматериалы.

В частности, на многих стройках в Мариуполе используется цемент производства компании Knauf, отметили они. По данным ARD, до сих пор Knauf имеет 4000 сотрудников в россии и делает миллиардные обороты на российском рынке. На запрос редакции в компании указали, что осуждают агрессивную войну россии против Украины и придерживаются всех санкций ЕС в отношении рф. Продукция Knauf, выпускаемая в россии, предназначена исключительно для российского рынка, добавили в пресс-службе. На большой перечень вопросов, переданный редакцией компании, ответов не было получено.

Председатель комитета бундестага по иностранным делам Родерих Кизеветтер осудил участие немецких компаний в строительных работах в захваченном городе, считая, что их услуги идут на пользу войне, что нарушает международное право: "В случае с Knauf это очень очевидно, поскольку они действительно цементируют российскую власть в оккупированных регионах, в частности в Мариуполе".

Дополнение

Кроме того, на фотографиях и видеозаписях со строек в Мариуполе журналисты ARD заметили бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке под названием немецкой компании WKB Systems из региона Мюнстерланд в Северном Рейне - Вестфалии. Среди прочего эта фирма оснащает заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский предприниматель виктор бударин. "Таможенные данные, имеющиеся в распоряжении Monitor, показывают, что WKB Systems GmbH в течение ряда лет поставляла целые установки для заводов по производству таких газобетонных блоков одной из российских компаний бударина - очевидно, той самой компании, продукцию которой россия использует для укрепления своей власти в Мариуполе", - говорится в расследовании.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины потребовало от немецкого телеканала ZDF объяснений в связи с поездкой его журналиста в оккупированный Мариуполь для съемок репортажа, который искажает действительность и способствует российской пропаганде.