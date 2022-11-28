28 ноября во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света. На сегодняшний день дефицит мощности в энергосистеме составляет 27%.
Нет света: на границе с Молдовой приостановили работу шесть пунктов пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за проблем с электроэнергией на украинско-молдавской границе временно не работают шесть пунктов пропуска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.
Цитата
"Шесть пунктов пропуска между Молдовой и Украиной временно приостановили свою деятельность", – говорится в сообщении.
Детали
Сначала сообщили, что приостановили работу три пункта пропуска: Вулканешты-Виноградовка, Мирное-Табаки и Басарабяска-Серпневое.
В 09:20 стало известно, что временно не работают еще три: Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Окница – Сокираны и ПТФ Саици – Лесное.
Причиной назвали "отсутствие электроэнергии на украинской стороне и технические сбои в базе данных таможенного органа Украины".
Напомним
В Одессе для экономии электроэнергии остановили работу трамваев и троллейбусов.