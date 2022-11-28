28 листопада у всіх регіонах України ввели аварійні відключення світла. Станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності в енергосистемі становить 27%.
Немає світла: на кордоні з Молдовою призупинили роботу шість пунктів пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через проблеми з електроенергією на українсько-молдовському кордоні тимчасово не працюють шість пунктів пропуску. Про це УНН повідомляє із посиланням на NewsMaker.
Цитата
"Шість пунктів пропуску між Молдовою та Україною тимчасово призупинили свою діяльність", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Спочатку повідомили, що призупинили роботу три пункти пропуску: Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки та Басарабяска – Серпневе.
О 09:20 стало відомо, що тимчасово не працюють ще три: Чадир-Лунга – Нові Траяни, Окніца – Сокірані та ПТФ Сеіць – Лісне.
Причиною назвали "відсутність електроенергії на українській стороні та технічні збої в базі даних митного органу України".
Нагадаємо
В Одесі для економії електроенергії зупинили роботу трамваїв та тролейбусів.