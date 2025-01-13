Нелегальный цех в Киевской области изготавливал фальсифицированный кофе мировых брендов

В Киевской области разоблачили нелегальное производство по изготовлению кофе известных мировых брендов, деятельность нелегального подпольного цеха прекратили. Об этом сообщает БЭБ, пишет УНН.

Детали

"Житель Киевщины вместе с сообщниками наладил производство поддельной кофейной продукции в складских помещениях. В дальнейшем фальсифицированный товар распространяли под видом оригинального партиями через сеть интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках. Такая деятельность происходила без всяких договоров, разрешительных документов и лицензий на использование популярных торговых марок", - говорится в сообщении.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с оперативниками киберполиции провели 19 обысков в Киеве и Киевской области. В результате операции было изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму почти 20 млн грн. Это в частности, оборудование для изготовления, обработки и фасовки кофе, полиграфическое оборудование, более 4,5 тысячи упаковок фальсифицированного кофе и почти 140 мешков без маркировки.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг причастных лиц.

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