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Нелегальний цех на Київщині виготовляв фальсифіковану каву світових брендів

Київ • УНН

 • 47454 перегляди

У Київській області виявлено нелегальне виробництво фальсифікованої кави відомих світових брендів. Під час обшуків вилучено товарів на 20 млн грн, включаючи обладнання та 4,5 тисячі упаковок підробленої кави.

У Київській області викрили нелегальне виробництво з виготовлення кави відомих світових брендів, діяльність нелегального підпільного цеху припинили. Про це повідомляє БЕБ, пише УНН.

Деталі 

"Житель Київщини разом зі спільниками налагодив виробництво підробленої кавової продукції у складських приміщеннях. Надалі фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального партіями через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках. Така діяльність відбувалась без жодних договорів, дозвільних документів та ліцензій на використання популярних торгових марок", - ідеться у повідомленні.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з оперативниками кіберполіції провели 19 обшуків у Києві та Київській області. У результаті операції було вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму у майже 20 млн грн. Це зокрема, обладнання для виготовлення, обробки та фасування кави, поліграфічне обладнання, понад 4,5 тисячі упаковок фальсифікованої кави та майже 140 мішків без маркування.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб. 

Після гучних обшуків БЕБ тіньовий ринок сигарет зменшився вдвічі, а податкова отримала повний контроль за виробниками20.11.24, 13:08 • 16060 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаКримінал та НП
kyivКиїв

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