Нелегальний цех на Київщині виготовляв фальсифіковану каву світових брендів

У Київській області викрили нелегальне виробництво з виготовлення кави відомих світових брендів, діяльність нелегального підпільного цеху припинили. Про це повідомляє БЕБ, пише УНН.

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"Житель Київщини разом зі спільниками налагодив виробництво підробленої кавової продукції у складських приміщеннях. Надалі фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального партіями через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках. Така діяльність відбувалась без жодних договорів, дозвільних документів та ліцензій на використання популярних торгових марок", - ідеться у повідомленні.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з оперативниками кіберполіції провели 19 обшуків у Києві та Київській області. У результаті операції було вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму у майже 20 млн грн. Це зокрема, обладнання для виготовлення, обробки та фасування кави, поліграфічне обладнання, понад 4,5 тисячі упаковок фальсифікованої кави та майже 140 мішків без маркування.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб.

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