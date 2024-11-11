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Некоторые дети 8-10 лет в Новосельской спецшколе на Тернопольщине до сих пор не умеют читать - Суслова

Некоторые дети 8-10 лет в Новосельской спецшколе на Тернопольщине до сих пор не умеют читать - Суслова

Киев  •  УНН

15:49 • 2056 просмотра

В Новосельской специальной школе есть дети в возрасте 8-10 лет, которые до сих пор не умеют читать и считать из-за неналаженного образовательного процесса. В заведении отсутствуют журналы посещения, дневники и учебные программы.

Представительница Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова рассказала, что некоторые дети в возрасте 8-10 лет, которые с первого класса проходят обучение в Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета, до сих пор не умеют читать. Об этом Суслова рассказала во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Существует факт, когда дети 8-10 лет, которые с первого класса проходят обучение в данном заведении, до сих пор не умеют читать. Они не знают букв, они не умеют считать. Это проблема не этих детей, а это проблема тех, кто там преподает. Если не отлажена нормальная система образования, то соответственно дети не научатся ни читать, ни писать

- сказала Суслова.

Она также рассказала, что в заведении не организован образовательный процесс.

Образовательный процесс они не могут наладить, ведь руководство даже не знает сколько детей будет проходить обучение. Потому что нет ни одного журнала, в котором бы происходила регистрация детей и их посещаемость учебного заведения. Даже спланировать питание заведение не может. На бумаге существует 11 классов, хотя в реальности 11 и 9 классов не существует. Когда мы попали на урок в 9 класс, то оказалось, что это 10 класс. Программы никакой нет. Дети даже не имеют дневников

- добавила Суслова.

Напомним

В специальной школе на Тернопольщине выявлены факты нарушения прав детей и насильственные действия в отношении воспитанников. Начаты уголовные производства по четырем статьям УК Украины.

Добавим

В учебно-реабилитационном центре на Львовщине также расследуют факты издевательства над воспитанниками. Допрошены 46 человек, проведены обыски, директор отстранен, а дети переведены в другое заведение.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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