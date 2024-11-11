Некоторые дети 8-10 лет в Новосельской спецшколе на Тернопольщине до сих пор не умеют читать - Суслова
Киев • УНН
В Новосельской специальной школе есть дети в возрасте 8-10 лет, которые до сих пор не умеют читать и считать из-за неналаженного образовательного процесса. В заведении отсутствуют журналы посещения, дневники и учебные программы.
Представительница Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова рассказала, что некоторые дети в возрасте 8-10 лет, которые с первого класса проходят обучение в Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета, до сих пор не умеют читать. Об этом Суслова рассказала во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Существует факт, когда дети 8-10 лет, которые с первого класса проходят обучение в данном заведении, до сих пор не умеют читать. Они не знают букв, они не умеют считать. Это проблема не этих детей, а это проблема тех, кто там преподает. Если не отлажена нормальная система образования, то соответственно дети не научатся ни читать, ни писать
Она также рассказала, что в заведении не организован образовательный процесс.
Образовательный процесс они не могут наладить, ведь руководство даже не знает сколько детей будет проходить обучение. Потому что нет ни одного журнала, в котором бы происходила регистрация детей и их посещаемость учебного заведения. Даже спланировать питание заведение не может. На бумаге существует 11 классов, хотя в реальности 11 и 9 классов не существует. Когда мы попали на урок в 9 класс, то оказалось, что это 10 класс. Программы никакой нет. Дети даже не имеют дневников
Напомним
В специальной школе на Тернопольщине выявлены факты нарушения прав детей и насильственные действия в отношении воспитанников. Начаты уголовные производства по четырем статьям УК Украины.
Добавим
В учебно-реабилитационном центре на Львовщине также расследуют факты издевательства над воспитанниками. Допрошены 46 человек, проведены обыски, директор отстранен, а дети переведены в другое заведение.
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