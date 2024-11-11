Лубинец: "При невыполнении моих требований буду требовать вносить сведения в ЕРДР"
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец заявил о готовности вносить сведения в ЕРДР в отношении должностных лиц, которые не выполняют его требования. Омбудсмен направил представление на Львовскую и Тернопольскую ОГА о нарушениях в детских учреждениях.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в случае невыполнения его требований после проверок учреждений, где были выявлены нарушения, или препятствования деятельности омбудсмена, он будет требовать внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований должностных лиц. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Относительно юридической составляющей, возьмем практику, что после окончания нашего мониторинга мы будем на место вызывать представителей Национальной полиции, чтобы по каждому случаю мы вносили сведения
Он отметил, что невыполнение законных требований омбудсмена или его представителей считается административным нарушением и влечет за собой наложение штрафов на должностных лиц.
Кроме того, за вмешательство в деятельность государственного деятеля, который является уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и его представителя, предусмотрена уголовная ответственность по статье 344 УКУ
По словам Лубинца, он направил представление на Львовскую и Тернопольскую ОВА.
Я жду результатов выполнения своих законных требований. Если в действиях соответствующих руководители в соответствующих органах местного самоуправления, военных администраций я увижу невыполнение моих требований, или даже хуже - препятствование моей деятельности, буду требовать вносить сведения в ЕРДР
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что опровержение со стороны Львовской ОГА обвинения в нарушениях в детском приюте означает непонимание властью системных проблем.
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