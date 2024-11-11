Лубинец: "При невыполнении моих требований буду требовать вносить сведения в ЕРДР"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в случае невыполнения его требований после проверок учреждений, где были выявлены нарушения, или препятствования деятельности омбудсмена, он будет требовать внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований должностных лиц. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Относительно юридической составляющей, возьмем практику, что после окончания нашего мониторинга мы будем на место вызывать представителей Национальной полиции, чтобы по каждому случаю мы вносили сведения - сказал Лубинец.

Он отметил, что невыполнение законных требований омбудсмена или его представителей считается административным нарушением и влечет за собой наложение штрафов на должностных лиц.

Кроме того, за вмешательство в деятельность государственного деятеля, который является уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и его представителя, предусмотрена уголовная ответственность по статье 344 УКУ - подчеркнул Лубинец

По словам Лубинца, он направил представление на Львовскую и Тернопольскую ОВА.

Я жду результатов выполнения своих законных требований. Если в действиях соответствующих руководители в соответствующих органах местного самоуправления, военных администраций я увижу невыполнение моих требований, или даже хуже - препятствование моей деятельности, буду требовать вносить сведения в ЕРДР - подчеркнул омбудсмен.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что опровержение со стороны Львовской ОГА обвинения в нарушениях в детском приюте означает непонимание властью системных проблем.

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