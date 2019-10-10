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Неидентифицированные погибшие: в базе данных ДНК более 1,6 тыс. образцов

Киев • УНН

 • 22024 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине на учете находится более 1,6 тыс. ДНК-профилей образцов неопознанных трупов людей. Об этом сообщили в ответ на запрос в департаменте коммуникации МВД Украины.

Неидентифицированные погибшие: в базе данных ДНК более 1,6 тыс. образцов

"По состоянию на 30 сентября 2019 года в центральный учет генетических признаков человека, что ведется в ГНИЭКЦ МВД (Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины - ред.), помещено 1677 карточек ДНК-профилей образцов неопознанных трупов", - говорится в ответы.

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Напомним, в рамках гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" полицейские Донецкой области идентифицировали с полтысячи тел погибших военнослужащих.

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