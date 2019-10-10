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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 11960 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Неідентифіковані загиблі: у базі даних ДНК понад 1,6 тисяч зразків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Україні на обліку знаходиться понад 1,6 тис. ДНК-профілів зразків невпізнаних трупів людей. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в департаменті комунікації МВС України.

Неідентифіковані загиблі: у базі даних ДНК понад 1,6 тисяч зразків

"Станом на 30 вересня 2019 року до центрального обліку генетичних ознак людини, що ведеться у ДНДЕКЦ МВС (Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України - ред.), поміщено 1 677 карток ДНК-профілів зразків невпізнаних трупів", - йдеться у відповіді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пошукові групи "Евакуація 200" вивезли з району бойових дій майже 2 тис. тіл

Нагадаємо, у рамках гуманітарного проекту ЗС України “Евакуація 200” поліцейські Донеччини ідентифікували з півтисячі тіл загиблих військовослужбовців.

Українські Національні Новини

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