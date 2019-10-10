Неідентифіковані загиблі: у базі даних ДНК понад 1,6 тисяч зразків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Україні на обліку знаходиться понад 1,6 тис. ДНК-профілів зразків невпізнаних трупів людей. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в департаменті комунікації МВС України.
"Станом на 30 вересня 2019 року до центрального обліку генетичних ознак людини, що ведеться у ДНДЕКЦ МВС (Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України - ред.), поміщено 1 677 карток ДНК-профілів зразків невпізнаних трупів", - йдеться у відповіді.
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Нагадаємо, у рамках гуманітарного проекту ЗС України “Евакуація 200” поліцейські Донеччини ідентифікували з півтисячі тіл загиблих військовослужбовців.