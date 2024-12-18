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Недиагностированная болезнь «X» в Конго является тяжелой формой малярии - Минздрав ДРК

Недиагностированная болезнь «X» в Конго является тяжелой формой малярии - Минздрав ДРК

Киев  •  УНН

 • 8242 просмотра

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В ДР Конго обнаружили причину загадочной болезни, унесшей жизни 143 человек - это тяжелая форма малярии. Зарегистрировано 592 случая заболевания, уровень смертности достигает 6,2%.

Уровень смертности уже достигает более 6%; среди пострадавших, в основном дети в возрасте до 10 лет.

Передает УНН со ссылкой на ABC.

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго заявило, что загадочная болезнь "X" является "тяжелой" формой малярии. Эксперты утверждают, что именно недоедание в юго-западной провинции Кванго сделало местное население уязвимым к указанной болезни.

Власти уточнили, что заболевание, которое стало причиной смерти по меньшей мере 143 человек в ноябре.

"Загадка наконец-то раскрыта. Это случай тяжелой формы малярии в форме респираторного заболевания", - говорится в заявлении министерства здравоохранения во вторник, в котором говорится о том, что недоедание в этом районе ослабило местное население, сделав его более уязвимым к болезням.

По данным Министерства здравоохранения ДРК, с начала вспышки в октябре было зарегистрировано всего 592 случая заболевания, при этом уровень смертности составил 6,2%, что подчеркивает серьезность ситуации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила противомалярийные препараты. Кроме того, организация планирует предоставить больше тестов для диагностики случаев как с тяжелым, так и со средним прогнозом.

Справочно

Малярия по-прежнему уносит жизни почти 600 000 человек в год во всем мире, и 12% этих смертей происходит в Демократической Республике Конго.

Напомним

В провинции Кванго ДР Конго зафиксирована вспышка неизвестной болезни, поражающей преимущественно детей до 5 лет. ВОЗ предполагает, что причиной может быть пневмония, грипп, Covid-19, корь или малярия.

Мирный саммит между ДР Конго и Руандой сорван из-за отказа одной из сторон15 дек. 2024, 16:10 • 23894 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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