Не вижу, чтобы нас куда-то "толкали": Зеленский о склонении к переговорам с рф

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит, чтобы страны запада "толкали" Украину к переговорам с россией. Но безусловно есть лидеры, которые бы хотели "толкнуть". Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Было заседание лидеров Совета Украина-НАТО и там 99% стран полностью на нашей стороне. По крайней мере так это звучит. Они действительно хотят помогать... Я считаю, что они действительно хотят, но институционально очень сложно. От того, что они хотят до результата проходит очень долгое время, иногда это время влияет на дух, влияет на тактику, влияет на то, что у тебя на поле боя. Ты за это время, например потерял высоты, когда военные контролировали какую-то территорию, где-то подвинулись назад и тому подобное - сказал Зеленский.

Также он отметил, что россия к сожалению очень сильно работает, дезинформирует, влияет, подкупает и тому подобное.

Я не вижу, чтобы нас куда-то "толкали". Безусловно есть лидеры, которые хотели бы нас "толкнуть", безусловно сегодня они боятся политической ответственности, если они будут в голос это делать их общества могут их не поддержать, а некоторых "снести", где, например очень сильная поддержка Украины внутри того или иного государства. Безусловно есть коалиционные правительства и ты договариваешься, например с лидером и он тебя поддерживает, а там где-то, кто-то из министров из другой партии, которая против Украины и он блокирует - рассказал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к лидерам ЕС утверждает, что президент россии путин и лидер Китая Си ожидают, что мирные переговоры между россией и Украиной состоятся до конца года.

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