"Не хватает банально средств ПВО": в Воздушных силах ответили, почему "шахеды" долетели до Львова

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"Покрыть все направления теми системами, которые сегодня есть, зенитными ракетными комплексами, я имею в виду, большого и среднего радиуса действия, не представляется возможным. Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее нужно, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, важные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мяко говоря, для того, чтобы такое государство, как Украина, покрыть полностью колпаком, как это сделали в Израиле", - пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Также, по его словам, например, мобильным огневым группам сложно ночью стрелковым оружием сбить "шахеды", которые к тому же летят по руслам рек, используя разные маршруты.

Дополнение

Сегодня, 20 июня, около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "шахед". Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне попали в критически важный объект, зафиксировано три попадания.