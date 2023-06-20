"Не вистачає банально засобів ППО": у Повітряних силах відповіли, чому "шахеди" долетіли до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна - велика країна, і не вистачає засобів ППО для того, щоб покрити її територію як ковпаком, як це зробили в Ізраїлі. Так відповів у вівторок речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на запитання, чому ударні дрони Shahed змогли долетіти до Львова цієї ночі, в ефірі "Радіо Свобода", пише УНН.
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"Покрити всі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітними ракетними комплексами, я маю на увазі, великого та середнього радіусу дії, не є можливим. Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, важливі об'єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того, щоб таку державу, як Україна, покрити повністю ковпаком, як це зробили в Ізраїлі", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.
Також, з його слів, наприклад, мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю збити "шахеди", які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути.
Доповнення
Сьогодні, 20 червня, близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "шахед". Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни поцілили у критично важливий об‘єкт, зафіксовано три влучання.