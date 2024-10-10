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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не подпитывайте иллюзии и аппетиты агрессора: в МИД отреагировали на манипулятивные статьи иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам рф

Не подпитывайте иллюзии и аппетиты агрессора: в МИД отреагировали на манипулятивные статьи иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам рф

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 18:25  •  4755 просмотра

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МИД Украины отрицает готовность к уступкам за счет суверенитета. Министерство подчеркивает важность Формулы мира и Плана победы для достижения справедливого и устойчивого мира.

Министерство иностранных дел Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности. Подчеркиваем неприемлемость таких уступок, передает УНН со ссылкой на заявление МИД.

В МИД заявили, что подобные утверждения лишь воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа.

«Единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, которая основана на уважении к Уставу ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

После успешного Первого Глобального Саммита мира в Швейцарии, который объединил более сотни участников вокруг уважения к международному праву, продолжается процесс подготовки ко Второму Саммиту мира. Уже состоялись тематические встречи по пунктам Формулы мира по энергетической и продовольственной безопасности, а также восстановлению справедливости. Вскоре планируются мероприятия по другим пунктам этой инициативы», - говорится в заявлении.

Сейчас все конструктивные мирные усилия направлены именно на эффективную имплементацию Формулы мира. При этом стоит отдельно подчеркнуть, что План победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским партнерам Украины, является не заменой Формулы, а практическим инструментом для ее внедрения, добавили в дипведомстве.

«Принцип «Никаких договоренностей об Украине без Украины» и императив уважения к международному праву и Уставу ООН остаются обязательными и неизменными для всех. Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают.

Ни одна другая страна в мире не стремится к миру так, как Украина. В то же время нашей целью является не фиктивный, а всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, который будет гарантировать безопасность для нашего народа, обеспечит ответственность за российские преступления и сделает невозможным повторение агрессии. Убеждены, что такая цель отвечает также интересам всех миролюбивых стран и их народов», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина и украинский народ уже неоднократно доказывали собственным героизмом ошибочность скептических заголовков иностранных СМИ.

«Достаточно напомнить, что накануне незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения России в феврале 2022 года скептики и мнимые реалисты предсказывали Украине гибель за считанные дни. Зато наше государство выстояло, наш народ сопротивляется полномасштабной агрессии уже почти тысячу дней, а наши Силы обороны вернули под контроль Украины более половины временно оккупированных Российской Федерацией с 24 февраля 2022 года территорий.

Это урок для всех: нужны смелость и решительность во внедрении Формулы мира, а не суррогатные, слабые и наивные решения под фиговым листком «реализма», которые только дадут агрессору возможность подготовить новое нападение на наше государство и остальной свободный мир.

Призываем все государства и международные организации, всех лидеров, политиков и общественных деятелей, которые уважают Устав ООН, международное право и ценность человеческой жизни, объединить усилия для восстановления реального устойчивого и справедливого мира, а не подпитки иллюзий и аппетитов агрессора», - резюмировали в дипведомстве.

В Париже Зеленский опроверг разговоры о прекращении огня и призвал к большей поддержке Украины10 октября 2024, 17:33 • 7688 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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