НБУ стоит смягчить запрет на реструктуризацию валютных кредитов, полученных бизнесом - глава Комитета экономистов Украины

Национальному банку Украины стоит смягчить свой запрет на реструктуризацию валютных кредитов, выданных бизнесу, чтобы банки с клиентами могли в индивидуальном порядке решать этот вопрос. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Учитывая то, что экономическая ситуация очень сложная для большинства субъектов хозяйствования в Украине, стоило бы, как минимум, смягчить (запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов - ред.). Потому что, если, например, клиент договаривается с банком и банк готов идти на встречу клиенту, например, постоянному клиенту, или такому с которым долго работает, и хорошая кредитная история, то почему бы не позволить это сделать, чтобы хотя бы немного облегчить финансовое положение субъекта хозяйствования, - отметил Новак.

По его словам, пока действует запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов ни один банк не будет его нарушать, ведь может попасть под санкции регулятора.

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

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Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко прибегает к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар по бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.