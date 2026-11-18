НБУ снизил официальные курсы доллара и евро на 18 ноября
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 45,3436 грн, евро — 49,8561 грн. В банках доллар продают по 45,92 грн.
По состоянию на среду, 18 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,34 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 45,39 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,86. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 45,3436 грн (-5 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,8561 грн (-13 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,3232 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:
- в банках доллар торгуется по курсу 45,26–45,92 грн, евро — по 49,87–50,77 грн, злотый — по 11,14–11,62 грн;
- на межбанке курсы составляют 45,17–45,22 грн/долл. и 49,65–49,70 грн/евро.
Напомним
По данным НБУ, за девять месяцев 2026 года доля безналичных операций с платежными картами украинских банков достигла 96,1% по количеству и 67,1% по сумме, а украинцы совершили более 7,2 млрд безналичных операций на сумму свыше 4 трлн грн.
В то же время в Украине продолжает расширяться платежная инфраструктура, а почти 99% расчетов в торговой сети осуществляются бесконтактно.
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