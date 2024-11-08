НБУ прогнозирует, что 200 тыс украинцев выедет за границу в следующем году
Киев • УНН
В 2024 году из Украины выедет 500 тысяч человек, а в 2025 году этот показатель снизится до 200 тысяч. НБУ ожидает начало возвращения украинцев на родину с 2026 года.
Из-за значительного оттока украинцев за границу в 2024 году, в следующем году это количество уменьшится до 200 тысяч. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.
Детали
Прогнозируется, что в 2024 году чистый отток мигрантов составит около 500 тысяч человек. Однако, из-за такого большого оттока в 2024 году ожидается уменьшение оттока в 2025 году - до примерно 200 тысяч.
Ожидается, что чистое возвращение мигрантов в Украину начнется в 2026 году, однако из-за адаптации на новом месте и постепенности нормализации экономических условий в Украине, возвращение будет несколько меньше, чем ожидалось ранее (около 200 тыс. человек)
Напомним
В рамках работы над возвращением украинцев из-за границы правительство создаст целевые департаменты в других странах. Начнут с Германии и Польши.
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