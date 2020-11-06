Даже без победы: Трамп готов начать второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время вести себя так, будто он начинает свой второй срок досрочно, несмотря на результаты голосования. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico, передает УНН.
По словам трех информированных источников, Трамп и его помощники разработали план, согласно которому нынешний президент в полной мере использует свое положение в Белом доме, чтобы выглядеть как можно более "по-президентски".
Он может уволить нескольких членов кабинета министров и помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны Марка Эспера, может даже восстановить свой график поездок, сообщает издание. Тем временем команда Трампа планирует предъявить еще больше юридических исков и поставить под сомнение отсутствие доказательств целостности бюллетеней.
Так, по мнению журналистов, президент разочарован несправедливыми, по его мнению, результатами выборов в таких штатах, как Аризона, и опасается возможности проиграть кандидату, которого он считает "слабым", - кандидату от демократов Джо Байдену.
Отмечается, что уже в ближайшие дни повестка дня Трампа после выборов может начаться с увольнения ключевых помощников, которые уже давно "раздражали президента", особенно в сфере разведки и национальной безопасности. Эти увольнения могут произойти в течение следующей недели, даже если результаты выборов будут в пользу Байдена или останутся неясными.
"Первое, что нужно сделать: кто остался, кто был верен и кто компетентен? Это будет первым критерием. Кто был лоялен, а кто компетентен", - заявил изданию один республиканец, близкий к Белому дому.
Ожидается, что наряду с потенциальными увольнениями Трамп также проведет следующую неделю, подписывая ряд исполнительных распоряжений по всем направлениям, от торговли до производства в Китае, чтобы показать, что он по-прежнему занят. По словам двух республиканцев, близких к Белому дому, он также может выполнить несколько указов по культурным и социальным вопросам, которые ему нравятся.
Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно, что кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней.
Ранее сообщалось, что штат Джорджия приостановил подсчет голосов. Так, вечером госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил, что дополнительной информации по подсчету голосов в этом ключевом штате не ожидается, сообщил его пресс-секретарь Ари Шаффер.
Вчера, в Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, который является одним из ключевых на президентских выборах, приостановили подсчет бюллетеней избирателей, проголосовавших по почте.