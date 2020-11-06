Даже без победы: Трамп готов начать второй срок

По словам трех информированных источников, Трамп и его помощники разработали план, согласно которому нынешний президент в полной мере использует свое положение в Белом доме, чтобы выглядеть как можно более "по-президентски".

Он может уволить нескольких членов кабинета министров и помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны Марка Эспера, может даже восстановить свой график поездок, сообщает издание. Тем временем команда Трампа планирует предъявить еще больше юридических исков и поставить под сомнение отсутствие доказательств целостности бюллетеней.

Так, по мнению журналистов, президент разочарован несправедливыми, по его мнению, результатами выборов в таких штатах, как Аризона, и опасается возможности проиграть кандидату, которого он считает "слабым", - кандидату от демократов Джо Байдену.

Отмечается, что уже в ближайшие дни повестка дня Трампа после выборов может начаться с увольнения ключевых помощников, которые уже давно "раздражали президента", особенно в сфере разведки и национальной безопасности. Эти увольнения могут произойти в течение следующей недели, даже если результаты выборов будут в пользу Байдена или останутся неясными.

"Первое, что нужно сделать: кто остался, кто был верен и кто компетентен? Это будет первым критерием. Кто был лоялен, а кто компетентен", - заявил изданию один республиканец, близкий к Белому дому.

Ожидается, что наряду с потенциальными увольнениями Трамп также проведет следующую неделю, подписывая ряд исполнительных распоряжений по всем направлениям, от торговли до производства в Китае, чтобы показать, что он по-прежнему занят. По словам двух республиканцев, близких к Белому дому, он также может выполнить несколько указов по культурным и социальным вопросам, которые ему нравятся.

Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно, что кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней.

Ранее сообщалось, что штат Джорджия приостановил подсчет голосов. Так, вечером госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил, что дополнительной информации по подсчету голосов в этом ключевом штате не ожидается, сообщил его пресс-секретарь Ари Шаффер.

Вчера, в Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, который является одним из ключевых на президентских выборах, приостановили подсчет бюллетеней избирателей, проголосовавших по почте.