Вибори в США: ключовий штат призупинив підрахунок, не дорахувавши 14 тис. бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Американський штат Джорджія, один з ключових на президентських виборах, на ніч призупинив підрахунок голосів виборців, не дорахувавши 14 тисяч бюлетенів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Так, ввечері держсекретар штату Джорджія Бред Раффенспергер оголосив, що додаткової інформації щодо підрахунку голосів у цьому ключовому штаті не очікується,повідомив його прес-секретар Арі Шаффер.
У штаті тим часом залишалося підрахувати лише 14 097 голосів.
Чинний президент США республіканець Дональд Трамп, за останніми оновленнями з Джорджії, як вказано, випереджає демократа Джо Байдена в штаті всього на 1805 голосів.
Додамо, у Сполучених Штатах Америки триває підрахунок голосів на президентських виборах, наразі кандидат від демократів Джозеф Байден продовжує лідирувати з, за деякими підрахунками, 264 голосами виборників.
Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.
На тлі тривалих підрахунках бюлетенів на президентських виборах в багатьох великих містах США почалися протести і зіткнення між прихильниками кандидатів в президенти Дональда Трампа і Джо Байдена.
В Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсільванія, який є одним з ключових на президентських виборах, призупинили підрахунок бюлетенів виборців, які проголосували поштою.