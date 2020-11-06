Выборы в США: ключевой штат приостановил подсчет, не досчитав 14 тыс. бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Американский штат Джорджия, один из ключевых на президентских выборах, на ночь приостановил подсчет голосов избирателей, не доситав 14 тысяч бюллетеней. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Так, вечером госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил, что дополнительной информации по подсчету голосов в этом ключевом штате не ожидается, сообщил его пресс-секретарь Ари Шаффер.
В штате между тем оставалось подсчитать только 14 097 голосов.
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, по последним обновлениями из Джорджии, как указано, опережает демократа Джо Байдена в штате всего на 1805 голосов.
Добавим, в Соединенных Штатах Америки продолжается подсчет голосов на президентских выборах, пока кандидат от демократов Джозеф Байден продолжает лидировать с, по некоторым подсчетам, 264 голосами выборщиков.
Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.
На фоне длительных подсчетов бюллетеней на президентских выборах во многих крупных городах США начались протесты и столкновения между сторонниками кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена.
В Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, который является одним из ключевых на президентских выборах, приостановили подсчет бюллетеней избирателей, проголосовавших по почте.