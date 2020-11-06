Вибори в США: Байден набирає вже 264 з 270 голосів, підрахунок триває
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Сполучених Штатах Америки триває підрахунок голосів на президентських виборах, наразі кандидат від демократів Джозеф Байден продовжує лідирувати, передає УНН.
Так, за підрахунками Fox News, у Джо Байдена вже 264 голоси виборників з 270 необхідних для перемоги, тоді як у чинного президента республіканця Дональда Трампа наразі - 214 голосів.
Боротьба точиться у 5 ключових штатах - Пенсильванія, Джорджія, Невада, Арізона, Північна Кароліна, відзначає CNN.
Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.
На тлі тривалих підрахунках бюлетенів на президентських виборах в багатьох великих містах США почалися протести і зіткнення між прихильниками кандидатів в президенти Дональда Трампа і Джо Байдена.
В Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсільванія, який є одним з ключових на президентських виборах, призупинили підрахунок бюлетенів виборців, які проголосували поштою.