Вибори в США: Байден набирає вже 264 з 270 голосів, підрахунок триває

Так, за підрахунками Fox News, у Джо Байдена вже 264 голоси виборників з 270 необхідних для перемоги, тоді як у чинного президента республіканця Дональда Трампа наразі - 214 голосів.

Боротьба точиться у 5 ключових штатах - Пенсильванія, Джорджія, Невада, Арізона, Північна Кароліна, відзначає CNN.

Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.

На тлі тривалих підрахунках бюлетенів на президентських виборах в багатьох великих містах США почалися протести і зіткнення між прихильниками кандидатів в президенти Дональда Трампа і Джо Байдена.

В Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсільванія, який є одним з ключових на президентських виборах, призупинили підрахунок бюлетенів виборців, які проголосували поштою.