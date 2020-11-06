Выборы в США: Байден набирает уже 264 из 270 голосов, подсчет продолжается

Так, по подсчетам Fox News, у Джо Байдена уже 264 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы, тогда как у действующего президента республиканца Дональда Трампа пока - 214 голосов.

Борьба идет в 5 ключевых штатах - Пенсильвания, Джорджия, Невада, Аризона, Северная Каролина, отмечает CNN.

Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.

На фоне длительных подсчетам бюллетеней на президентских выборах во многих крупных городах США начались протесты и столкновения между сторонниками кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена.

В Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, который является одним из ключевых на президентских выборах, приостановили подсчет бюллетеней избирателей, проголосовавших по почте.