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Президентские выборы в США: Байден вышел в лидеры в Джорджии - этого хватит для победы

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News, отмечает УНН.

По его сведениям, Байден обходит своего соперника республиканца Дональда Трампа на 917 голосов.

По данным Fox News, сейчас за Байдена отдано 2 млн 449 тыс. 371 голос, тогда как за действующего президента Дональда Трампа только 2 млн 448 тыс. 454 голоса.

Таким образом, в случае победы в Джорджии Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков. Кандидат, за которого будет отдано большинство голосов в Джорджии, получит 16 голосов выборщиков.

В тоже время, по более консервативной оценке, которую публикует издание The New York Times — лидерство в штате удерживал действующий глава государства Дональд Трамп, но по последнему обновлению — в лидеры вышел Байден.

Ранее сообщалось, что штат Джорджия приостановил подсчет голосов. Так, вечером госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил, что дополнительной информации по подсчету голосов в этом ключевом штате не ожидается, сообщил его пресс-секретарь Ари Шаффер.

Вчера, в Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, который является одним из ключевых на президентских выборах, приостановили подсчет бюллетеней избирателей, проголосовавших по почте.

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