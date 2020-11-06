Президентські вибори у США: Байден вийшов у лідери в Джорджії - цього вистачить для перемоги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кандидат від демократів Джозеф Байден вийшов вперед у президентських перегонах США в штаті Джорджія (16 вибірників) після обробки 99% бюлетенів. Про це повідомив в п’ятницю телеканал Fox News, відзначає УНН.
За його відомостями, Байден обходить свого суперника республіканця Дональда Трампа на 917 голосів.
За даними Fox News, зараз за Байдена віддано 2 млн 449 тис. 371 голос, тоді як за чинного президента Дональда Трампа тільки 2 млн 448 тис. 454 голоси.
Таким чином, в разі перемоги в Джорджії Байден набере необхідні для обрання президентом США 270 голосів вибірників. Кандидат, за якого буде віддано більшість голосів в Джорджії, отримає 16 голосів вибірників.
У той же час, за більш консервативною оцінкою, яку публікує видання The New York Times — лідерство в штаті утримував чинний глава держави Дональд Трамп, проте за останнім оновленням — у лідери вийшов Байден.
Раніше повідомлялося, що штат Джорджія призупинив підрахунок голосів. Так, ввечері держсекретар штату Джорджія Бред Раффенспергер оголосив, що додаткової інформації за підрахунком голосів в цьому ключовому штаті не очікується, повідомив його прес-секретар Арі Шаффер.
Вчора, в Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсільванія, який є одним з ключових на президентських виборах, призупинили підрахунок бюлетенів виборців, які проголосували поштою.