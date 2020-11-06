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Навіть без перемоги: Трамп готовий розпочати другий термін

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує найближчим часом вести себе так, ніби він починає свій другий термін достроково, незважаючи на результати голосування. Про це з посиланням на джерела пише Politico, передає УНН.

За словами трьох поінформованих джерел, Трамп і його помічники розробили план, згідно з яким нинішній президент повною мірою використовує своє становище в Білому домі, щоб виглядати якомога більш "по-президентськи".

Він може звільнити кількох членів кабінету міністрів і помічників, в тому числі директора ФБР Крістофера Рея і міністра оборони Марка Еспера, може навіть відновити свій графік поїздок, повідомляє видання. Тим часом команда Трампа планує пред'явити ще більше юридичних позовів і поставити під сумнів відсутність доказів цілісності бюлетенів.

Так, на думку журналістів, президент розчарований несправедливими, на його думку, результатами виборів в таких штатах, як Арізона, і побоюється можливості програти кандидату, якого він вважає "слабким", - кандидату від демократів Джо Байдену.

Відзначається, що вже в найближчі дні порядок денний Трампа після виборів може розпочатися зі звільнення ключових помічників, які вже давно "дратували президента", особливо в сфері розвідки та національної безпеки. Ці звільнення можуть відбутися протягом наступного тижня, навіть якщо результати виборів будуть на користь Байдена або залишаться неясними.

"Перше, що потрібно зробити: хто залишився, хто був вірний і хто компетентний? Це буде першим критерієм. Хто був лояльний, а хто компетентний", - заявив виданню один республіканець, близький до Білого дому.

Очікується, що поряд з потенційними звільненнями Трамп також проведе наступний тиждень, підписуючи низку виконавчих розпоряджень в усіх напрямках, від торгівлі до виробництва в Китаї, щоб показати, що він як і раніше зайнятий. За словами двох республіканців, близьких до Білого дому, він також може виконати кілька указів по культурним та соціальним питанням, які йому подобаються.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні стало відомо, що кандидат від демократів Джозеф Байден вийшов вперед у президентських перегонах США в штаті Джорджія (16 вибірників) після обробки 99% бюлетенів.

Раніше повідомлялося, що штат Джорджія призупинив підрахунок голосів. Так, ввечері держсекретар штату Джорджія Бред Раффенспергер оголосив, що додаткової інформації за підрахунком голосів в цьому ключовому штаті не очікується, повідомив його прессекретар Арі Шаффер.

Вчора, в Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсільванія, який є одним з ключових на президентських виборах, призупинили підрахунок бюлетенів виборців, які проголосували поштою.

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