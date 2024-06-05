Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко
Киев • УНН
Военнослужащие Национальной гвардии Украины, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена. Ранее Нацгвардия решила по-своему трактовать закон и демобилизовывать военнослужащих, которые были освобождены из плена после 18 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.
Позиция МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен: соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена,
Контекст
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что Нацгвардия решила по-своему трактовать закон и не демобилизовать военнопленных.
В законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024, сказано, что те, кто прошел плен, имеют право на демобилизацию. Но Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. На части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, которые были освобождены после 18 мая 2024 года,
Напомним
18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, который, среди прочего, предусматривает возможность увольнения со службы для военнослужащих, после освобождения из плена, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу.
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко
ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго
На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией
В Киеве остановили фуникулер: что известно
Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов
В москве на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР": видео
Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной
На Киевщине стартуют масштабные учения ВСУ: власти напомнили жителям не снимать передвижения военных и техники
российские хакеры заявляют о кибератаке на сайт испанской фирмы, которая готовит танки для Украины
Томми Шелби возвращается: Netflix анонсировал фильм "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи
Популярные
С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих
Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой
Публикации
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко
Военнослужащие Национальной гвардии Украины, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 7 должностных лиц Полтавского ГОКа, принадлежащего беглому олигарху Константину Жеваго, которые в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения.
На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией
ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Грузией из-за принятого в Украине закона об иностранных агентах, поскольку это может нарушить условия либерализации визового режима.
В Киеве остановили фуникулер: что известно
Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, вызванного значительным дефицитом в энергосистеме Украины.
Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов
Цена биткоина выросла более чем на 12% за последний месяц и более чем на 3% за последний день, приблизившись к 72 000 долларов.
В москве на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР": видео
Две женщины были арестованы, и им грозит до 5 лет тюремного заключения за вандализм в отношении памятника Георгию Жукову в Москве - нанесение надписи "ГУР".
Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной
В Бразилии живут сотни миллионов коров, но одна из них особенная. Ее огромное белоснежное тело охраняют камеры и вооруженный охранник. Viatina-19 FIV Mara занесена в Книгу рекордов Гиннеса из-за своего необычного веса.
На Киевщине стартуют масштабные учения ВСУ: власти напомнили жителям не снимать передвижения военных и техники
Масштабные военные учения Вооруженных Сил Украины с перемещением личного состава и тяжелой техники пройдут в Киевской области с 5 по 13 июня. Жителей призывают не снимать на видео и не обнародовать передвижение украинских военных подразделений и техники из соображений безопасности.
российские хакеры заявляют о кибератаке на сайт испанской фирмы, которая готовит танки для Украины
Пророссийская хакерская группировка взяла на себя ответственность за кибератаку, в результате которой был отключен веб-сайт испанской компании Santa Barbara Systems, которая занимается модернизацией танков Leopard для Украины.
Томми Шелби возвращается: Netflix анонсировал фильм "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи
Netflix анонсировал предстоящий спин-офф популярного сериала "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи в роли Томми Шелби, который будет снят по сценарию создателя сериала Стивена Найта.