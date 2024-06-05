Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена. Ранее Нацгвардия решила по-своему трактовать закон и демобилизовывать военнослужащих, которые были освобождены из плена после 18 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Позиция МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен: соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена, - написал Клименко.

Контекст

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что Нацгвардия решила по-своему трактовать закон и не демобилизовать военнопленных.

В законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024, сказано, что те, кто прошел плен, имеют право на демобилизацию. Но Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. На части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, которые были освобождены после 18 мая 2024 года, - сообщал Гончаренко.

Напомним

18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, который, среди прочего, предусматривает возможность увольнения со службы для военнослужащих, после освобождения из плена, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу.