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Нацгвардійці, які пройшли полон, зможуть звільнятися зі служби незалежно від дати обміну - Клименко

Нацгвардійці, які пройшли полон, зможуть звільнятися зі служби незалежно від дати обміну - Клименко

Київ • УНН

 • 17091 перегляди

Військовослужбовці Національної гвардії України, які пройшли полон, зможуть звільнитися зі служби незалежно від дати обміну, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Військовослужбовці Національної гвардії України, які пройшли полон, зможуть звільнятися зі служби незалежно від дати обміну. Раніше Нацгвардія вирішила по-своєму трактувати закон і демобілізовувати військовослужбовців, які були звільнені з полону після 18 травня. Про це пише УНН з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Позиція МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон: відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну,

- написав Клименко.

Контекст

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що Нацгвардія вирішила по-своєму трактувати закон і не демобілізувати військовополонених.

В законопроєкті про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024, сказано, що ті, хто пройшов полон, мають право на демобілізацію. Але Нацгвардія вирішила трактувати цей закон по-своєму. На частини надійшов окремий документ, де зазначено, що демобілізації підлягають тільки військовополонені, яка були звільнені після 18 травня 2024 року,

- повідомляв Гончаренко.

Нагадаємо

18 травня набув чинності закон про посилення мобілізацію, який серед іншого, передбачає можливість звільнення зі служби для військовослужбовців, після звільнення з полону, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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