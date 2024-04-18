НАТО работает над увеличением ПВО для Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал в четверг 18 апреля заявление, что НАТО работает над тем, чтобы прислать Украине больше систем противовоздушной обороны. Об этом он заявил журналистам в кулуарах встречи. министров иностранных дел G7 в Италии, пишет УНН.

Сейчас мы имеем обнадеживающие сообщения, знаки от Конгресса США о том, что в ближайшие дни они проголосуют за пакет в 61 миллиард долларов США для Украины. ...Мы собрали данные о различных системах противовоздушной обороны, которые мы имеем в НАТО, и сосредоточились на системах Patriot. И мы работаем с союзниками, чтобы убедиться, что они передислоцируют некоторые свои системы в Украину. - сказал Столтенберг.

Детали

Столтенберг также заявил, что Украине могут быть предоставлены и другие системы обороны, в том числе зенитно-ракетный комплекс NASAMS.

НАТО усиленно работает над тем, чтобы Украина имела защиту. Он также добавил, что задержки с предоставлением такой помощи вредят усилиям Киева в противостоянии россиянам, которые наступают.

Поэтому сейчас необходимо обеспечить более надежную и институционализированную структуру поддержки Украины, и мы обсуждаем, как мы можем установить это в рамках НАТО в ближайшем будущем, в сочетании со значительным многолетним периодом финансового залога, потому что нам нужна предсказуемая, нам нужна надежная, нам нужна долгосрочная поддержка Украины, чтобы гарантировать, что мы заполним пробелы и предоставим больше поддержки Украине. - отметил Столтенберг.

Дополнительно

Ранее Столтенберга анонсировал, что в пятницу состоится заседание Совета Украина-НАТО. Ожидается, что на нем виртуально будет присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский.