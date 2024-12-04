НАТО готовит новые меры противодействия кибератакам рф
Киев • УНН
Министры иностранных дел НАТО согласовали пакет мер для противодействия киберугрозам со стороны рф. Меры включают обмен разведданными, дополнительные учения и усиление защиты критически важной инфраструктуры.
Руководители МИД стран НАТО сегодня, 4 декабря, согласовали меры предосторожности по противодействию кибердеятельности и другим угрозам со стороны рф, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает УНН.
И Россия, и Китай пытаются дестабилизировать наши страны и расколоть наши общества с помощью диверсий, кибератак и энергетического шантажа. поэтому сегодня министры согласовали ряд предупредительных мер по противодействию враждебной и кибернетической деятельности России. Они включают в себя расширение обмена разведданными, проведение дополнительных учений, улучшение защиты важнейших объектов инфраструктуры, совершенствование киберзащиты и более жесткие меры против теневого флота российских судов, экспортирующих нефть
Генсек также указал, что НАТО будет тесно сотрудничать с ЕС по этим вопросам.
Дополнение
В Великобритании предупреждали, что Россия готова осуществить кибератаки на страну и других союзников, чтобы ослабить поддержку Украины Западом.
Также вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей.