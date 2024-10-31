Настраивал спутники-шпионы рф: в Харькове задержали пособника рф

В Харькове задержали пособника рф, который работал на военно-космические силы страны-агрессора. Фигурантом оказался 47-летний харьковчанин, который работает гендиректором российской компании, которая настраивает спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р", передает УНН со ссылкой на СБУ.

По данным Службы безопасности, рашисты используют космические системы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р" для выявления актуальных геолокаций Сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки.

Чтобы откалибровать и наладить российские спутники фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "роскосмос".

Согласно подписанному документу фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил рф.

Все необходимые документы подрядчик подписывал через электронную почту, а указания подчиненным в россии отдавал через чаты в мессенджерах.

Также в ходе расследования было установлено, что до начала полномасштабной войны фигурант длительное время проживал в рф и даже стал участником кремлевской программы по переселению в страну-агрессора.

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Харькове.

При обысках у задержанного изъят российский паспорт, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Также у фигуранта и его возможных сообщников обнаружено более 10 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученных за сотрудничество с оккупантами.

Добавим

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников, причастных к содействию агрессору в войне против Украины.

СБУ разоблачила еще 12 администраторов Viber и Telegram-каналов, которые срывали мобилизацию: что им грозит

Напомним

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз считают, что россияне могут устанавливать Starlink на ударные беспилотники для того, чтобы улучшить координацию между ними, в частности, во время атаки.

Также эксперты обнаружили в этих ударных дронах изменения в системе наведения, в системе координат. Если раньше была четырехканальная антенна, то теперь стали использовать 16-канальную антенну. Защита от средств радиоэлектронной борьбы от помех оборудована дополнительным блоком российского производства.

Также эксперты отмечают, что произошли изменения и во взрывной части "шахедов". Если в дронах иранского производства она была снарядного типа, то в беспилотниках, собирающих в РФ, она взрывается как малая авиационная бомба.