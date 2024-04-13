Настоящее проявление поддержки в критическое время: Зеленский поблагодарил Шольца за еще один Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил за решение передать Украине еще одну систему Patriot, передает УНН.

Благодарен канцлеру за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам ПВО. Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время - сообщил Зеленский в Telegram.

Президент Украины призвал всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру.

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Кроме того, Зеленский и Шольц обсудили подготовку к предстоящей конференции по восстановлению URC2024 в Берлине.

"Рассказал о подготовке к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии в июне. Благодарен канцлеру за готовность сделать саммит максимально успешным", - резюмировал Зеленский.