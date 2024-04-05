Нардепы не собираются увольнять генпрокурора Костина, информацию в СМИ называют слухами.

На днях в СМИ появилась информация о кадровых решениях, которые якобы состоятся в ближайшее время в Офисе Генерального прокурора.

УНН спросил у представителей фракции "Слуга народа", действительно ли готовится увольнение Андрея Костина.

Детали

По словам народного депутата Евгении Кравчук, никакой информации по этому поводу, как и представления Президента о прекращении полномочий Костина нет, а значит - этот вопрос даже не обсуждается.

"Разве есть представление от Президента или заявление от Генерального прокурора? Вот и ответ - Рада же не может что-то голосовать на основании источников.

В целом я лично положительно оцениваю деятельность Генпрокурора и благодарна, что он уделяет внимание преступлениям рф против культурного наследия Украины", - сообщила она.

Нардеп Федор Вениславский также подтверждает, что информация о смене Генерального прокурора - слухи.

"Не имею никакой официальной или неофициальной информации по этому поводу", - сказал он.

Напомним, слухи об увольнении Андрея Костина ходят в СМИ не первый месяц. Самым вероятным кандидатом также называют Олега Кипера, который сейчас возглавляет Одесскую областную администрацию. Впрочем, сам Кипер неоднократно заявлял, что никаких планов менять должность у него нет.