Нардеп от "Слуги народа" претендует на должность главы КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ткаченко претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации, передает УНН со ссылкой на данные представленной 3 октября декларации нардепа для НАПК.
Так, Ткаченко подал в государственный реестр электронную декларацию кандидата на должность, что подается при назначении в органы власти.
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В разделе "Место будущей работы" он указал Киевскую городскую государственную администрацию.
Также в разделе "Должность, на которую претендуете как кандидат" Ткаченко указал должность "голова".
Напомним, в начале сентября правительство согласовало увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА.