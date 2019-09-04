Кличко прокоментував своє звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що подання Кабінету міністрів про його звільнення з посади голови КМДА є кроком до запровадження в столиці двовладдя. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні уряд схвалив подання Президенту про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Тепер рішення за главою держави. Він повинен підписати або відхилити подання Кабінету міністрів. Тобто, уряд зробив крок до того, щоб в столиці таки було запроваджене двовладдя. А по суті — пряме президентське правління”, — сказав Кличко.
На питання про наступні дії після рішення Уряду про звільнення і чи буде оскаржувати його, Кличко сказав — “Однозначно будемо захищати... ще раз хочу сказати мені персонально крісла та посади не потрібні, повинні бути принципові речі, двовладдя в Києві це не є гарний крок”.
“Скажу одне: я, як обраний киянами мер, буду і надалі працювати і втілювати ті зміни, що ми розпочали в столиці. Це чимало проектів, що сьогодні в стадії реалізації, і які я обіцяв киянам втілити. Кличка можуть звільнити тільки кияни, які на виборах обрали його міським головою, і поклали відповідальність за зміни і перетворення в столиці!” — наголосив Кличко.
Нагадаємо, уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.
Як повідомляв УНН, Гончарук пояснив мотивацію звільнення Кличка з посади голови КМДА.