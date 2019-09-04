Гончарук пояснив мотивацію звільнення Кличка з посади голови КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Мера Києва Віталія Кличка необхідно підсилити порядним головою КМДА і менеджером, який був би здатен опиратись “групам впливу”. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, коментуючи звільнення Кличка з посади голови КМДА, передає кореспондент УНН.
“Особисто я дуже поважаю пана Кличка, він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни. Але я б із задоволенням звільнив не його, а пана (Вадима — ред.) Столара, наприклад, але формальної посади у цієї людини немає, тому це зробити було неможливо”, — сказав Гончарук.
Він зазначив, що з самого початку пообіцяв, що буде називати речі своїми іменами.
“Тому моя особисто оцінка така: не зважаючи на те, що це рішення команди загалом, і остаточне рішення буде прийнято Президентом, у мене нема жодних сумнівів, що у Києві не припинилась корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, якщо підсилити пана Кличка сильною головою адміністрації і менеджером, який був би здатен опиратись всім цим групам впливу, то це дуже гарно відіб’ється на інтересах пересічних киян. Я думаю, що обов’язково про це ще не один раз скаже і команда Президента, але особисто я вважаю, що підсилення пана Кличка хорошим, сильним, порядним менеджером — це хороша ідея”, — додав він.
Нагадаємо, уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.