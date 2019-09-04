Гончарук пояснил мотивацию увольнения Кличко с должности главы КГГА

"Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны. Но я бы с удовольствием уволил не его, а господина (Вадима - ред.) Столара, например, но формальной должности у этого человека нет, поэтому это сделать было невозможно", - сказал Гончарук.

Он отметил, что с самого начала пообещал, что будет называть вещи своими именами.

"Поэтому моя лично оценка такова: несмотря на то, что это решение команды в целом, и окончательное решение будет принято Президентом, у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле очень сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому я думаю, если усилить господина Кличко сильным главой администрации и менеджером, который был бы способен сопротивляться всем этим группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян. Я думаю, что обязательно об этом еще не раз скажет и команда Президента, но лично я считаю, что усиление господина Кличко хорошим, сильным, порядочным менеджером - это хорошая идея", - добавил он.

Напомним, правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА.