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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 87868 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114961 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106715 просмотра

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6 марта, 14:10 • 113336 просмотра

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Гончарук пояснил мотивацию увольнения Кличко с должности главы КГГА

Гончарук пояснил мотивацию увольнения Кличко с должности главы КГГА

Киев  •  УНН

 • 26795 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Мэра Киева Виталия Кличко необходимо усилить порядочным главой КГГА и менеджером, который был бы способен сопротивляться "группам влияния". Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, комментируя увольнение Кличко с должности главы КГГА, передает корреспондент УНН.

"Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны. Но я бы с удовольствием уволил не его, а господина (Вадима - ред.) Столара, например, но формальной должности у этого человека нет, поэтому это сделать было невозможно", - сказал Гончарук.

Он отметил, что с самого начала пообещал, что будет называть вещи своими именами.

"Поэтому моя лично оценка такова: несмотря на то, что это решение команды в целом, и окончательное решение будет принято Президентом, у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле очень сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому я думаю, если усилить господина Кличко сильным главой администрации и менеджером, который был бы способен сопротивляться всем этим группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян. Я думаю, что обязательно об этом еще не раз скажет и команда Президента, но лично я считаю, что усиление господина Кличко хорошим, сильным, порядочным менеджером - это хорошая идея", - добавил он.

Напомним, правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА.

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