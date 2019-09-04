Офіційно: уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звернення до Офісу Президента з поданням щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми звернулися з поданням до Офісу Президента про звільнення пана Кличка з посади, яку він зараз обіймає", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.