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Офіційно: уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

Офіційно: уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звернення до Офісу Президента з поданням щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Ми звернулися з поданням до Офісу Президента про звільнення пана Кличка з посади, яку він зараз обіймає", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

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