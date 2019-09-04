Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Народний депутат Олексій Гончаренко заявляє, що Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Про це нардеп від "Європейської солідарності" написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Кабмін погодив звільнення Кличко з посади голови КМДА! Київське самоврядування - все", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, у липні стало відомо, що керівник Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету міністрів з листом, у якому нагадав про необхідність внесення подання щодо звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.