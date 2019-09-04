Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА - нардеп

"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА. Киевское самоуправление - все", - написал Гончаренко.

Напомним, в июле стало известно, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет министров с письмом, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.