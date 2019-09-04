Официально: правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА

"Мы обратились с представлением в Офис Президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.