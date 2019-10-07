Нардеп від “Слуги народу” претендує на посаду голови КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Народний депутат України від “Слуги народу” Олександр Ткаченко претендує на посаду голови Київської міської державної адміністрації, передає УНН з посиланням на дані поданої 3 жовтня декларації нардепа для НАЗК.
Так, Ткаченко подав в державний реєстр електронну декларацію кандидата на посаду, що подається при призначенні в органи влади.
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У розділі “місце майбутньої роботи” він вказав Київську міську державну адміністрацію.
Також в розділі "Посада, на яку претендуєте як кандидат" Ткаченко вказав посаду “голова”.
Нагадаємо, на початку вересня уряд погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.