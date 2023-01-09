Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата - депутаты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Народный депутат Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата", - написал Гончаренко.
Это же сообщила нардеп Ирина Геращенко в Telegram.
Детали
При этом Гончаренко напомнил, что Аксенов фигурировал в скандале по поводу российского паспорта. И что он был мэром города Доброполье, представителем партии «Порядок», победившим на довыборах в парламент в 50-м округе Донецкой области, состоявшихся 28 марта 2021 года.
Напомним
Андрей Аксенов, которого Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом, принял присягу в Верховной Раде под крики “позор” от народных депутатов в мае 2021 года.