Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата - депутаты

Цитата

"Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата", - написал Гончаренко.

Это же сообщила нардеп Ирина Геращенко в Telegram.

Детали

При этом Гончаренко напомнил, что Аксенов фигурировал в скандале по поводу российского паспорта. И что он был мэром города Доброполье, представителем партии «Порядок», победившим на довыборах в парламент в 50-м округе Донецкой области, состоявшихся 28 марта 2021 года.

Напомним

Андрей Аксенов, которого Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом, принял присягу в Верховной Раде под крики “позор” от народных депутатов в мае 2021 года.