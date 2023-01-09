Нардеп Аксьонов написав заяву про складання мандата - депутати

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"Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата", - написав Гончаренко.

Це ж повідомила нардеп Ірина Геращенко у Telegram.

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При цьому Гончаренко нагадав, що Аксьонов фігурував у скандалі щодо російського паспорта. І що він був мером міста Добропілля, представником партії «Порядок», який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, що відбулися 28 березня 2021 року.

Нагадаємо

Андрій Аксьонов, якого Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом, склав присягу у Верховній Раді під вигуки “ганьба” від народних депутатів у травні 2021 року.