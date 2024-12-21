Нападение на рождественский рынок в Магдебурге унесло жизни 4 человек: что известно о подозреваемом
Киев • УНН
В Магдебурге в результате нападения на рождественскую ярмарку погибли 4 человека, 205 ранены. Подозреваемый - 50-летний психотерапевт из Саудовской Аравии, известный критикой ислама и поддержкой «АдГ».
Количество погибших в результате нападения на рождественский рынок в Магдебурге достигло 4, полиция выясняет мотив нападавшего, его высказывания в поддержку «АдГ» цитируют немецкие СМИ, сообщает DW, пишет УНН.
Детали
По последним данным, в результате нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге погибли четверо и ранены 205 человек. Об этом ARD стало известно из охранных кругов. Ранее говорили о двух погибших и от 60 до 80 раненых.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МВД Нэнси Фазер приехали в Магдебург, они выразят соболезнования на месте трагедии. В городе объявлен траур по жертвам.
Мотив нападавшего по-прежнему не ясен. По данным Die Welt, нападавший - 50-летний специалист в области психиатрии и психотерапии из Саудовской Аравии. В интервью FAZ в 2019 году мужчина назвал себя «самым агрессивным критиком ислама в истории».
На странице нападавшего в соцсети X, как отмечается, нападающий неоднократно обвинял правительство и полицию ФРГ в «исламизации Европы». Мужчина в своих социальных сетях выражал симпатии Илону Маску и правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». СМИ сообщают о его мечте основать вместе с «АдН» некую академию для бывших мусульман.
В одном из постов, опубликованном в июне этого года, мужчина заявил о попытках немецкой полиции «уничтожить» его «антиисламскую активность». Он также утверждал, что Германия «охотится за саудовскими просителями убежища внутри и за пределами Германии с целью разрушить их жизнь».