Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Убийцы полицейского, которых сегодня задержали, скрывались на территории Одесской области. Об этом сообщило МВД, передает УНН.

Детали

Сообщается, что благодаря координации различных служб оперативники вставили местонахождение фигурантов дела об убийстве полицейского в Винницкой области. Как оказалось, они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Уточняется, что нападавшие - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников - добавили в МВД.

По факту нападения следователи начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы. Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

Напомним,

20 апреля, около 02:00 в Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским, которые остановили их для проверки во время комендантского часа. 20-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий погиб, другой получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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