Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
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Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  171088 просмотра

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Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  244747 просмотра

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  153338 просмотра

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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  127539 просмотра

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  99206 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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19 апреля 2024, 09:28  •  102123 просмотра

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17 апреля 2024, 11:02  •  207140 просмотра

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Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237036 просмотра

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16 апреля 2024, 09:20  •  406845 просмотра

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Двух военнослужащих, отца и сына в возрасте 52 и 26 лет, которые в Винницкой области убили одного полицейского и ранили другого, задержали в Одесской области.

Криминал и ЧП •   •  8505 просмотра
Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Задержаны двое мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области Украины.

Криминал и ЧП •   •  37347 просмотра
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Одесской области, в результате чего погибли 4 человека, среди которых 3 мужчины и 1 женщина.

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Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал решение Палаты представителей Конгресса США утвердить оборонную помощь Украине в размере $60 млрд.

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"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

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рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший

В воскресенье днем российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего один человек получил ранения, а также был нанесен ущерб частным домам и транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры.

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россия усилит обстрелы Украины, чтобы максимально разрушить критически важную энергетическую инфраструктуру.

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Во время тревоги прогремел взрыв в Одессе во время тревоги

В Одессе, во время воздушной тревоги 21 апреля прогремел взрыв.

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Во время тревоги прогремел взрыв в Одессе во время тревоги

В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

Мужчина погиб от осколочных ранений, вероятно от взрыва гранаты, возле гаражного кооператива в Голосеевском районе Киева, милиция начала уголовное производство по факту инцидента.

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В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства