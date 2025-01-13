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Нанес ущерб россиянам в логистике и управлении: в Силах обороны рассказали о важности удара по оккупантам в Новогродовке

Нанес ущерб россиянам в логистике и управлении: в Силах обороны рассказали о важности удара по оккупантам в Новогродовке

Киев  •  УНН

 • 503 просмотра

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Украинские военные атаковали командный пункт 2-й гвардейской общевойсковой армии рф в Новогродовке. Удар нарушил логистику и управление российскими войсками в регионе.

Удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии российской федерации, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области, нанес ущерб российской логистике и управлении войском. Об этом заявил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

«Это логистический узел, и это пункт управления, а также сосредоточение определенных военных сил оккупантов. Таким образом любое поражение там является проблемой в их логистике, управлении даже если там не пострадали какие-то большие силы или средства. Любой такой дальний удар - это важный элемент нарушения российской логистики и организации. Так же как мы уже за эту войну изучили, что нет лучшего ПВО, чем ракета, упавшая на российский аэродром, так же нет лучших средств сдерживания, чем ракета, упавшая на российский штаб, или, например, на склад хранения топлива», - сказал Трегубов.

Он отметил, что хоть поражение военных объектов врага является привычным событием для ВСУ, но помогает украинским защитникам сдерживания врага.

Напомним,

В воскресенье, 12 января, ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии российской федерации, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк

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