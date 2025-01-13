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Завдав шкоди росіянам у логістиці та керуванні: у Силах оборони розповіли про важливість удару по окупантах в Новогродівці

Київ • УНН

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Українські військові атакували командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф у Новогродівці. Удар порушив логістику та керування російськими військами в регіоні.

Удар по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії російської федерації, розташованому в місті Новогродівка Донецької області, завдав шкоди російській логістиці та керуванні військом. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Деталі

"Це є логістичний вузол, і це є пункт управління, а також зосередження певних військових сил окупантів. Таким чином будь-яке ураження там є проблемою у їхній логістиці, керуванні навіть, якщо там не постраждали якісь великі сили чи засоби. Будь-який такий далекий удар – це важливий елемент порушення російської логістики та організації. Так само як ми вже за цю війну вивчили, що немає кращого ППО за ракету, що впала на російський аеродром, так само немає кращих засобів стримування, ніж ракета, що впала на російський штаб, чи, наприклад, на склад зберігання палива", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що хоч ураження військових об’єктів ворога є звичною подією для ЗСУ, але допомагає українським оборонцям стримування ворога.

Нагадаємо

У неділю, 12 січня, ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії російської федерації, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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