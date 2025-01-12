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На Донеччині Сили оборони уразили командний пункт 2 гвардійської загальновійськової армії рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 47731 перегляди

Сили оборони України здійснили високоточний удар по командному пункту 2-ї гвардійської армії РФ у Новогродівці. Операція є частиною серії ударів по командних пунктах окупантів на Донецькому напрямку.

Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії російської федерації, розташованому в місті Новогродівка Донецької області. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Сьогодні Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

"Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури  противника", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Українські військові атакували пункт управління 3-го армійського корпусу рф в окупованому Світлодарську Донецької області. Протягом тижня ЗСУ завдали серію ударів по об'єктах окупантів у регіоні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
donetskДонецьк

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