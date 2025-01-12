В Донецкой области Силы обороны поразили командный пункт 2 гвардейской общевойсковой армии рф - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины осуществили высокоточный удар по командному пункту 2-й гвардейской армии рф в Новогродовке. Операция является частью серии ударов по командным пунктам оккупантов на Донецком направлении.
Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии российской федерации, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии рф, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области,
Отмечается, что эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении.
"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", - добавили в Генштабе.
Напомним
Украинские военные атаковали пункт управления 3-го армейского корпуса рф в оккупированном Светлодарске Донецкой области. В течение недели ВСУ нанесли серию ударов по объектам оккупантов в регионе.