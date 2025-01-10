ЗСУ завдали точного удару по командному пункту окупантів у Світлодарську: що відомо
Київ • УНН
Українські військові атакували пункт управління 3-го армійського корпусу рф в окупованому Світлодарську Донецької області. Протягом тижня ЗСУ завдали серію ударів по об'єктах окупантів у регіоні.
Сили оборони завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу зс рф в окупованому Світлодарську, передає УНН із посиланням на Генштаб.
"10 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу зс рф у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі також зазначили, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.
"При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення", - зазначено у повідомленні.
Збройні Сили України готові і у подальшому рішуче знищувати загарбників, резюмували у Генштабі.
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